İYİ Parti Karesi Kurucu İlçe Başkanı Özgür Öksüz AK Parti'de

İYİ Parti Karesi Kurucu İlçe Başkanı Özgür Öksüz, AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen törenle hem AK Parti, hem de Türk Bayrağı rozetini taktı ve AK Parti’ye üye oldu. Özgür Öksüz’e rozetini AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran taktı ve AK Parti üyesi olarak kaydetti.

Ekrem Başaran “Teröristlerle yol yürüyene ülkemizi teslim etmeyeceğiz”

Başkan Başaran rozeti takarken, “Bugün Özgür kardeşimize iki rozet takacağız. Biri AK Parti rozeti, diğeri Türk Bayrağı rozeti. 14 Mayıs’ta ülkemizin geleceğini belirleyecek bir seçime gidiyoruz. Bir tarafta vatanı ve milleti bölmek isteyenlerin olduğu bir ittifak, diğer tarafta ise milletinden aldığı destekle yoluna devam eden milli ve yerli Cumhur İttifakı. Türkiye Yüzyılına adım attığımız şu günlerde ortadaki tablo açık ve net. ’Terörist başını serbest bırakacağız, PKK’lıları, Fetö terör örgütü mensuplarını serbest bırakacağız, Özerklik kuracağız, PKK devleti kuracağız, Erdoğan’ın yaptığı her eseri yıkacağız’ diyenlerle ve bunları destekleyen 7’lı masanın adayı Kılıçdaroğlu’na ülkemizin, milletimizin geleceğini asla ve asla teslim etmeyeceğiz. Bizim liderimiz belli, Cumhur İttifakının lideri belli, Aziz Milletimizin Lideri belli. Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız, milletimizin desteğiyle bu şer odaklarına ülkemizin yönetimini bırakmayacağız. Bu bizim çocuklarımıza ve geleceğimize olan en büyük sorumluluğumuzdur. Erdoğan’ın gitmesini isteyen ABD ve AB ülkelerinin kuklası olan zillet ittifakı ve işbirlikçisi Kılıçdaroğlu’na asla fırsat tanımayacağız. 14 Mayıs’ta sandıkları patlatacak ve seçimleri tekrar kazanacağız” dedi.

İYİ Partili Kurucu İlçe Başkanı Özgür Öksüz AK Parti’de

İYİ Parti kurucu İlçe Başkanı olan Özgür Öksüz, 2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti Belediye Başkan Aday adayı olmuş, ardından İYİ Parti Balıkesir İl Başkanlığına aday olan güçlü bir isim. Özgür Öksüz, AK Parti saflarına geçmesi ile ilgili yaptığı açıklamada 6’lı masanın altının üstüne geldiğini, Genel Başkanları tarafından kumar masası olarak adlandırılan masaya tekrar geri dönmesinin ve son dönemde bölücülerle yol yürümesinin AK Parti’ye katılmasında önemli bir etken olduğunu söyledi.

Öksüz, “Cumhurbaşkanımızla yola devam edeceğiz”

Özgür Öksüz, “Öncelikle Ekrem Başkanımıza ve arkadaşlarımıza şahsıma gösterdikleri yakın ilgiden ve beni aralarına kabul ettiklerinden dolayı ben de çok teşekkür ediyorum. Önümüzde Türkiye’nin yeni yüzyılında, doğru lider Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğuna olan inancım gereği buradayım. Biliyorsunuz 6’lı, bugünün 7’li masasının altı üstüne devrildi. Kumar masası dedikleri masaya tekrar oturan Sayın Akşener’in, bölücülerle yol alması benim bu kararımda etken oldu. Başka söze gerek yok. Onun için biz de AK Parti ile birlikte bundan sonra Cumhurbaşkanımızın yanında, tüm gücümüzle duracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.