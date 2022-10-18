İYİ Parti kongreye gidiyor

30 Ekim’de yapılacak delege seçimi öncesinde ilçe başkanlığına şu ana kadar aday olan Varol Karadeniz ve Ortaköy Belediye Eski Başkanı Erdinç Tabak, delege seçimlerinde oy kullanacak parti üye listelerini İlçe Başkanı A.Refik Bek’ten teslim aldı.

3. Olağan kongre kararı alındığını duyuran İlçe Başkanı Ahmet Refik Bek, “İlçe delege seçimimiz 30.10.2022 tarihinde, 10.00- 17.00 saatleri aralığında Ünsal Düğün Salonu/Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Başkomutan Cad., New Center, No:10 Silivri/İstanbul adresinde yapılacaktır. İlçe üye listesi ilçe başkanlığımızda askıya çıkarılmıştır. Askı Süresi 15 gündür. İlçe Delege adayı olmak isteyen üyelerimiz; 27/10/2022 saat 17.00'a kadar delege adaylık dilekçelerini ilçe başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Tüm üyelerimize duyurulur. Kongremizin ilçemize, partimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” paylaşımını yaptı.