İYİ Parti lideri Akşener Alman heyeti makamında kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Almanya Devlet Bakanı Anna Lührmann ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

İYİ Parti lideri Akşener Alman heyeti makamında kabul etti
Editör
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Almanya Devlet Bakanı Anna Lührmann ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkez ek binasındaki makamında Almanya Devlet Bakanı Anna Lührmann ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan ile Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da yer aldı.

İYİ Parti lideri Akşener Alman heyeti makamında kabul etti