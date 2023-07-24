İYİ Parti lideri Akşener, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bir araya geldi.

İYİ Parti lideri Akşener, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bir araya geldi
Editör
EditörEditör
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile İYİ Parti Genel Merkez’inde bir araya geldi.