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- İYİ Parti lideri Akşener, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bir araya geldi
İYİ Parti lideri Akşener, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile İYİ Parti Genel Merkez’inde bir araya geldi.