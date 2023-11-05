İYİ Parti Lideri Akşener'den CHP Genel Başkanı seçilen Özel'e tebrik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan Kurultay sonrası genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

İYİ Parti Lideri Akşener'den CHP Genel Başkanı seçilen Özel'e tebrik
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan Kurultay sonrası genel başkan seçilen Özgür Özel’i tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’i tebrik etti. Akşener X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

“Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında genel başkan olarak seçilen Özgür Özel’i tebrik ediyor; kurultay sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum.”