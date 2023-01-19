İYİ Parti lideri Akşener'den Demokrat Parti lideri Uysal'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı Masa toplantısı öncesinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti.

İYİ Parti lideri Akşener, 26 Ocak’ta gerçekleşecek olan 6’lı Masa toplantısı öncesinde parti liderleri ile görüşmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen Akşener’in bir sonraki durağı Demokrat Parti oldu. Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Celal Bayar Köşkünde bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 buçuk saat saat sürdü.

Akşener’in yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve Saadet Partisi Genel Merkezi’nde Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etmesi bekleniyor.