İYİ Parti lideri Akşener, Yenimahalle'de esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Yenimahalle'de esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Yenimahalle’de esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
İYİ Parti lideri Akşener, Yenimahalle Demetevler semtinde bulunan İvedik Cadde’de bulunan esnafı ziyaret etti. Tek tek esnafı ziyaret eden Akşener, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, vatandaşla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Esnaf ziyaretinde Akşener’e İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti’nin Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Sevin Çağlayan ve İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu eşlik etti.