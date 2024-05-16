İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'le görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Müsavat Dervişoğlu ve Özgür Özel, İYİ Parti Genel Merkezi’nde görüştü. Özel’i İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Şükrü Kuleyn, Selcan Hamşıoğlu ve Enver Yılmaz karşıladı. Karşılamanın ardından Özel, Dervişoğlu’nun makam odasına geçti. Saat 12.00’de İYİ Parti Genel Merkezi’nde başlayan görüşme, 13.00’te sona erdi. İki lider görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

"Bu ziyaretin çok önemli bir başlangıç ifade ettiğini söylemem, çünkü biz zaten başlangıç arayışı içerisinde değiliz"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaret için CHP lideri Özgür Özel’e teşekkür ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Heyetlerimizle birlikte uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Hemen hemen Türkiye’nin bütün meselelerine değindik ve üzerinde karşılıklı görüşlerimizi de sarf ettik. Ziyadesiyle istifade ettiğimi söyleyebilirim. Bundan sonra da görüşmelerimiz devam edecek. Türkiye’nin menfaatine yönelik bütün doğru kararları müştereken verebilme dirayeti sergileyeceğimize olan inancı da muhafaza edeceğiz. Siyasi partiler arasında yürütülen samimi diyaloğun ülkemizin sorunlarının çözümüne çok katkı sağlayacağı inancını taşıyorum. Bu inancı da sayın genel başkanın da taşıdığını biliyorum. Geride bıraktığımız günlerde yapılan çalışmalarda da birbirimize karşı bir samimiyet testine ihtiyaç duymadığımızı sizlerin de bilmesini istiyorum. CHP ile İYİ Parti’nin geçmişe dönük birçok ortak çalışmalar gerçekleştirdiği kamuoyunun da malumudur. Ne zaman Türkiye’nin önemli bir problemi kamuoyunun gündemine gelse hayata baktığımız pencere genellikle CHP ile ve onun muhterem genel başkanıyla aynı pencere oluyor. Dolayısıyla duyarlılıklarımızı muhafaza edeceğiz, farklılıklarımızı muhafaza edeceğiz ve ülkemize hizmet yolculuğumuzu da diğer siyasi partilerle olduğu gibi CHP ile de sürdüreceğiz. Bu ziyaretin çok önemli bir başlangıç ifade ettiğini söylemem çünkü biz zaten başlangıç arayışı içerisinde değiliz. Biz bir birliktelik arayışındayız bütün siyasi partilerle. Farklı şeyleri düşündüğümüz partilerle de diyaloga kapattığımız kapı yoktur. Bundan sonraki süreç siyasi partilerin hem karşılıklı diyaloglularıyla devam eder."

"İYİ Parti ile bir normalleşme sürecine ihtiyacımız yok"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise genel başkanlığa yeni seçilen Müsavat Dervişoğlu’na başarılar dileyerek, "Biraz önce başkanımızın söylediği gibi kişisel hukukumuz da hem eskilere hem de çok başarılı bir yaşanmışlık sürecine dayanmıştır. Seçim bölgelerimiz komşudur. Meclis’te mevkidaş olarak grup başkan vekili olarak buluştuk. Zaman içinde aramızda gelişen diyalog, karşılıklı samimiyet, birinin söylediğini gözünden anlayacak kadar iyi bir zemine taşındı. Birbirimizle hiçbir çelişki yaşamadığımız gibi pek çok sıkıntıyı, krizi yaşanmadan aşılmasına katkı sağlamış bir geçmişimiz var. İki genel başkan olarak yollarımızın yeniden kesişmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. 31 Mart seçimi arkasından Türkiye siyasetinde içinde bulunduğumuz bir normalleşme süreci yaşanıyor. İYİ Parti ile bir normalleşme sürecine ihtiyacımız yok. Çok istisnai süreçler hariç olması gereken süreci olması gerektiği gibi yaşadık. Mecliste temsil edilen iki siyasi parti olarak ilişkilerimizi en iyi düzeyde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Benzer atamalar Türkiye’de ilk kez yaşanmıyor"

Ortak açıklamalarının ardından iki lider, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin, iki genel başkana sorduğu Ayhan Bora Kaplan soruşturması ve Yargıtay seçimine ilişkin sorusunu yanıt veren Müsavat Dervişoğlu, "Dünkü grup konuşmasında bir değerlendirmede bulundum. Bu tür şeyler siyasi partilerin genel başkanları tarafından telaffuz ediliyor ama muhalefet partileri ne olup bittiğine dair sıhhat derecesi yüksek bilgiye sahip değil. Dolayısıyla eksik bilgiyle bir yanlış yorum yapmamaya özen göstermem lazım. Bir de beni tanıyorsunuz önemli sorulara ayaküstü cevap vermekten azami ölçüde uzak dururum. (Yargıtay) Diğer atamayla alakalı benzer atamalar Türkiye’de ilk kez yaşanmıyor. Bu tür atamalardan olan şikayetlerimizi de sıklıkla ifade ettik ama böyle bir atama da bizim açımızdan sürpriz olma özelliği taşımıyor" dedi.

"Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, demek ki sizin anayasa ihlalindeki ısrarınız sürüyor demektir"

Özgür Özel ise aynı soruları şu ifadelerle yanıtladı:

"Yargıtay seçimindeki sonuç Sayın Erdoğan’ın beklediği gibi olmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama yaptığı atama maalesef 31 Mart’tan sonra gelişen diyalog ve normalleşme anlayışına uygun değildir. Sayın Erdoğan ve Meclis Başkanı her fırsatta yeni bir anayasadan bahsediyorlar. Ben de diyorum ki önce mevcut anayasaya uyun, sonra yeni anayasa isteyin. Mevcut anayasaya uymamanın baş kahramanını atıyorsunuz. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, demek ki sizin anayasa ihlalindeki ısrarınız sürüyor demektir. Bundan sonra nasıl normalleşecek bu ülke? Yüksek yargı bu tür pazarlıkların yapılacağı yer değildir. Türkiye bir İtalyan mafya filmini mi izliyor, yoksa adalet, siyaset, emniyet üçgeninde yaşanan bir şeyleri mi izliyor belli değil. O yüzden herkes aklını başına alsın. Bu ülkede beraber, huzur içinde yaşayacaksak insanların adalete güven duymaları lazım."