İYİ Parti, meme kanseri farkındalık çalışmalarını sürdürüyor
İYİ Parti Silivri Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından parti üyesi kadınlarda farkındalık oluşturmak için Silivri Kolan Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Cengizhan Yiğitler tarafından Meme Kanseri hakkında bilgiler verdi.
İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana Meme Kanserinde Erken Teşhisin Önemi ve Meme Kanseri Farkındalığının vurgulanması amacıyla belirlenen, 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayında, farkındalık etkinliği düzenledi.
İYİ Parti Silivri Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından parti üyesi kadınlarda farkındalık oluşturmak için Silivri Kolan Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Cengizhan Yiğitler tarafından Meme Kanseri hakkında bilgiler verdi.