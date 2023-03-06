İYİ Parti Millet İttifakı toplantısına katılmayacak

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel başkanı Meral Akşener’in bugün gerçekleştirilecek olan Millet İttifakı toplantısına katılmayacağını duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirmek üzere Parti Genel Merkezi ek binasında kurmaylarıyla bir araya geldi. Kurmaylar toplantıya katılmadan önce basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinin genel başkanı Meral Akşener’in bugün gerçekleştirilecek olan Millet İttifakı toplantısına katılmayacağını duyurdu.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masaya dönüp dönmeyeceğine ilişkin, “Şuan bir toplantıya giriyoruz. İsmail Tatlıoğlu olarak benim gündemimde yok” dedi. Tatlıoğlu, İYİ Parti’nin adayına ilişkin, “Bunların hepsini sayın genel başkan paylaşıyor. Parti sözcümüz paylaşıyor. Biz Türkiye’de bu tek adam sistemi kurulmasın diye kurulmuş bir partiyiz. Türkiye’yi çağdaş bir düzeye çıkarmak için kurulmuş bir partiyiz. Siyasetin ve Türkiye’nin seviyesi yükselsin diye siyaset yapan bir partiyiz. Bunun gereğini yapacağız hep bunun gereğini yaptık” ifadelerini kullandı.