İYİ Parti Milletvekili Altıntaş istifasını geri çekti

İYİ Parti’den istifa ettiğini duyuran Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, istifasını geri çektiğini açıkladı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, sosyal medya hesabı üzerinden partideki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Altıntaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi sonrası kararını değiştirdiğini söyledi. Milletvekili Altıntaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum. Değerli genel başkanımla yaptığımız değerlendirmede, son günlerde liderler seviyesindeki iletişim dilinin toplumun geniş kitlelerinde itham edici ve ayrıştırıcı hale gelmesinin, karşı karşıya olduğumuz problemlerin çözümünü zorlaştırdığına dair inancımı dile getirdim. Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinin daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir şekilde yürütüleceğine dair inancım artmış bulunmaktadır. Özlediğimiz huzur ve güven dolu günlere bir an önce kavuşma dileğimle milletimize saygılarımı sunuyorum."