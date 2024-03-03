İYİ Parti seçim çalışmalarına hız verdi
İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığı, Belediye Başkan adayı Bihter Akbaş Sezer, meclis üyesi adayları ile birlikte seçim çalışmalarına hız verdi.
İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Gökhan Ceylan, Belediye Başkan Adayı Bihter Akbaş Sezer ve Meclis üyesi adayları Alibey mahallesinde vatandaşlar bir araya geldi. Belediye Başkan Adayı Bihter Akbaş Sezer, “Alibey mahallesi esnaflarımızı ziyaret ettik. Hem taleplerini aldık hem başarı dualarını. Silivri için en İYİ’si olacak. Silivri, ilk kadın belediye başkanı ile tarih yazacak “dedi.