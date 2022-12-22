İyi Parti Silivri'de ilçe yönetimi oluşturuldu

İyi Parti İlçe Başkanlığı 3. Olağan kongresi ile başkan seçilen Gökhan Ceylan, ilçe yönetimini oluşturdu.

İyi Parti İlçe Başkanı Gökhan Ceylan'ın yazılı olarak yaptığı açıklama şu şekilde;

"3. Olağan kongremiz sonrası ilk toplantımızda almış olduğumuz karar neticesinde Divan Kurulunu oluşturmuş bulunmaktayız. Divan kurulunda olan arkadaşlarımıza başarılar diliyor İyi Parti ailesine ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.



Gökhan Ceylan / İlçe Başkanı

Aysun Çiçek / İlçe Sekreteri

Hakan Koç / Siyasi İşler Başkanı

Celalettin Yürekli / Mali İşler Başkanı

Yeşim Uçal / Kurumsal İlişkiler Başkanı

Alper Dursun / Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı

Levent Özerel / Seçim İşleri Başkanı

İpek Yürekli / Kadım Politikaları Başkan Yardımcısı

Ali Güvenç / Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı

Ali Özkök / Uluslararası Politikalar Başkanı

Haşim Doğan / Toplumsal Politikalar Başkanı

Orhan Yamaç / Yerel Yönetimler Başkanı

Dündar Konuk / Ekonomi Politikaları Başkanı

Özdemir Rende / Kalkınma Politikaları Başkanı

Ahmet Subaşı / Milli Güvenlik Politikaları Başkanı

Mehmet Emir / Eğitim Politikaları Başkanı

Vahit Uç / Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı

İlknur Rende / STK İlişkileri Başkanı

Berrin Algöz / Siyaset Akademisi Başkanı

Akif Saika / Esnaf ve Sanayi Politikaları Başkanı

Murat Evcimen / Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı

Salih Şişman / Tarım Politikaları Başkanı"