İyi Parti Silivri'de ilçe yönetimi oluşturuldu
İyi Parti İlçe Başkanlığı 3. Olağan kongresi ile başkan seçilen Gökhan Ceylan, ilçe yönetimini oluşturdu.
İyi Parti İlçe Başkanlığı 3. Olağan kongresi ile başkan seçilen Gökhan Ceylan, ilçe yönetimini oluşturdu.
İyi Parti İlçe Başkanı Gökhan Ceylan'ın yazılı olarak yaptığı açıklama şu şekilde;
"3. Olağan kongremiz sonrası ilk toplantımızda almış olduğumuz karar neticesinde Divan Kurulunu oluşturmuş bulunmaktayız. Divan kurulunda olan arkadaşlarımıza başarılar diliyor İyi Parti ailesine ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Gökhan Ceylan / İlçe Başkanı
Aysun Çiçek / İlçe Sekreteri
Hakan Koç / Siyasi İşler Başkanı
Celalettin Yürekli / Mali İşler Başkanı
Yeşim Uçal / Kurumsal İlişkiler Başkanı
Alper Dursun / Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı
Levent Özerel / Seçim İşleri Başkanı
İpek Yürekli / Kadım Politikaları Başkan Yardımcısı
Ali Güvenç / Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı
Ali Özkök / Uluslararası Politikalar Başkanı
Haşim Doğan / Toplumsal Politikalar Başkanı
Orhan Yamaç / Yerel Yönetimler Başkanı
Dündar Konuk / Ekonomi Politikaları Başkanı
Özdemir Rende / Kalkınma Politikaları Başkanı
Ahmet Subaşı / Milli Güvenlik Politikaları Başkanı
Mehmet Emir / Eğitim Politikaları Başkanı
Vahit Uç / Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı
İlknur Rende / STK İlişkileri Başkanı
Berrin Algöz / Siyaset Akademisi Başkanı
Akif Saika / Esnaf ve Sanayi Politikaları Başkanı
Murat Evcimen / Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı
Salih Şişman / Tarım Politikaları Başkanı"