İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Mert Erişken, Başkan Bora Balcıoğlu'nu Ziyaret Etti  

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Mert Erişken’i ve yönetim kurulunu makamında ağırladı. Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin güvenliği, konforu ve gelişimi için fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Din, dil, ırk, görüş fark etmeksizin Silivri için çalışan herkesle iş birliği yapmaya hazır olduklarını açıklayan Başkan Balcıoğlu, “Silivri birlikte güzel diyoruz hep. Birlikte, Silivri ve Silivri’de yaşayan vatandaşlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

