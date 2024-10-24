İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Mert Erişken, Başkan Bora Balcıoğlu'nu Ziyaret Etti  

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Mert Erişken, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Balcıoğlu, görüşmede Silivri için fikir alışverişi yapıldığını söyledi. 

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Mert Erişken, Başkan Bora Balcıoğlu'nu Ziyaret Etti  
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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Mert Erişken’i ve yönetim kurulunu makamında ağırladı. Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin güvenliği, konforu ve gelişimi için fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Din, dil, ırk, görüş fark etmeksizin Silivri için çalışan herkesle iş birliği yapmaya hazır olduklarını açıklayan Başkan Balcıoğlu, “Silivri birlikte güzel diyoruz hep. Birlikte, Silivri ve Silivri’de yaşayan vatandaşlar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.   
İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Mert Erişken, Başkan Bora Balcıoğlu'nu Ziyaret Etti  

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