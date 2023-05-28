İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Ankara'da oyunu kullandı

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, ikinci tur seçimlerinde oyunu Ankara'da kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Ankara'da oyunu kullandı
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İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, ikinci tur seçimlerinde oyunu Ankara’da kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, oyunu Çayyolu Mev Gökkuşağı Ortaokulu 4183 numaralı sandıkta kullandı. Eşiyle birlikte oy kullanan Zorlu, oy kullanma işleminin ardından açıklamalarda bulundu. Zorlu sandıktan çıkan sonucun milli iradenin tecellisi olacağını dile getirdi.