İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: '(CHP'nin aday belirlemede yapay zeka kullanması) 14 Mayıs'tan önce Akşener, bu teklifini getirdiğinde yapmış olsalardı farklı bir Türkiye'ye uyanmış olacaktık'

İYİ Parti Sözcüzü Kürşad Zorlu, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) aday belirleme sürecinde yapay zeka teknolojisini kullanmasına yönelik, "Böyle teknolojilerin siyasete uyarlanması faydalı bir şey ama keşke bu anlayışı, 14 Mayıs’tan önce İYİ Parti bu kaygılarını ortaya koyduğunda, Meral Akşener, o masada bu iddiasını, bu teklifini getirdiğinde de yapmış olsalardı bugün belki çok farklı bir Türkiye’ye uyanmış olacaktık" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasına değinen Zorlu, yaşananları kimsenin sorumluluk almadığı ve yanlışı üstlenmediği konuşanların cezalandırıldığı ve yine vicdanlarımızın yaralandığı bir felaket olarak değerlendirdi.

CHP’deki yapay zeka tartışması

Zorlu, basın toplantısının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisinde Lütfu Savaş meselesi ve yapay zeka tartışmaları üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Başka bir partinin Hatay’da göstereceği adayla ilgili çok fazla ilgilendiğimizi söyleyemem ama bizim bir adayımız var. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Nusret Cömert. İnanın yarış daha da rekabetli bir iklimde geçecek. Bu yarışı İYİ Parti’nin göğüsleyeceğini ifade etmek isterim. İkinci husus ise, yapay zeka konusu. Bunu ben de takip ettim. Böyle teknolojilerin siyasete uyarlanması faydalı bir şey ama keşke bu anlayışı, 14 Mayıs’tan önce İYİ Parti bu kaygılarını ortaya koyduğunda, Sayın Meral Akşener, o masada bu iddiasını, bu teklifini getirdiğinde de yapmış olsalardı bugün belki çok farklı bir Türkiye’ye uyanmış olacaktık" dedi.

Antalya’daki suikast iddiası

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşen Kurt’un adının karıştığı suikast iddialarına da yanıt veren Zorlu, "Yargıya intikal etmiş bir konu. Biz de takip ediyoruz. Soruşturma büyük bir özenle devam ettiriliyor. Bunun şahsi bir mesele olduğu kanaatindeyiz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak somut delillere göre yeniden bir açıklama yapmayı planlarız" ifadelerini kullandı.