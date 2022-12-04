İYİ Parti'ye yeni başkan

New Center Ünsal düğün salonunda yapılan kongrede mevcut Başkan Ahmet Refik Bek, Gökhan Ceylan ve Varol Afacan Karadeniz adaylıklarını açıklamıştı.

Saat 17:00 itibariyle sandıklar kapatıldı ve yapılan oy sayımı sonrasında partinin Teşkilat başkanı olarak görev yapan Gökhan Ceylan, İYİ Parti’nin Silivri İlçe Başkanı seçildi.

Gökhan Ceylan başkanlığında yeni yönetim kadrosu şu şekilde oluştu.

Ali Güvenç, Aysun Çiçek, Alper Dursun, İpek Yürekli, Orhan Yamaç, Dündar Konuk, Haşim Doğan, Hakan Koç, Cenk Öpçin, Mehmet Emir, Ömer Eren Topçu, İlknur Rende, Akif Saika, Yeşim Uçal, Polat Ekiz, Gürcan Çakır, Ahmet Murat Evcimen, İlknur Aybar, Berrin Algöz, Salim Seçkin, Nazım Gürsoy, Levent Özerel, Celalettin Yürekli, Aysel Arican, Ali Özkök, Ahmet Subaşı, Vahit Uç, Salih Şişman, Elif Memiş, Özdemir Rende, Ömür Kıvılcım, Erhan Yeni

