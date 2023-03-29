İYİ Parti'yi Silivri'de Baykal Buluşturdu

İYI Parti İlçe Başkanı Gökhan Ceylan, kongrede aday olan A. Refik Bek ve Varol Karadeniz’in de bir araya geldiği iftar yemeğine il Başkan Yardımcısı ve il yöneticisi ve çok sayıda partili katıldı.

İftara katılan parti yöneticisi, mahalle başkanı, delege ve üye hitaben konuşma yapan Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı Ethem Baykal, İlçe Başkanı Gökhan Ceylan, Geçmiş dönem ilçe başkanı A. Refik Bek ve ilçe Başkan Adayı Varol Karadeniz birlik beraberlik mesajları vererek, 14 Mayıs da yapılacak seçimin önemine vurgu yaptı.