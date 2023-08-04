İYİ Partiden CHP'ye rest: Seçime kendi adayları ile girecekler

Tekirdağ’a gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, CHP’ye rest çekip durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını ifade ederek seçime kendi adayları ile gireceklerini ifade etti.

Tekirdağ’a gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, tabanın talebiyle yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini ifade etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüksel, bu durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını tamamen parti tabanı talebiyle ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.

Yüksel, kentteki Hasan Ali Yücel Meydanındaki açıklamasında "Şimdi Genel Başkanımız, olağan genel kurulda açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Prof. Dr. Kürşat Zorlu beyde zaman zaman açıkladı. Biz tabanımızında talebi ile yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var tabanın. Bu istikamette çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklarımız bu yönde ama konjektür değişir, siyasi gelişmeler değişir, talepler değişir bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanır görüşülür. Ona göre bir karar verilir. Ama öncelikle şuanda bütün çalışmalarımız bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde. Talep tabanımızın talebi, siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir oturulur konuşulur, gelen teklifler talepler değerlendirilir" diyerek bu durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını ifade etti.