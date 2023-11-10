İYİ Partili Bahadır Erdem partisinden istifa etti

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı. Erdem yaptığı açıklamada, “İYİ Parti’ye katıldığım günden bu yana hedefi 21 yıldır devam eden bu iktidarı değiştirmek olan, ülkemizde yeniden demokrasi ve hukuk devletinin sağlanmasını amaçlayan bir siyasetçi, bir hoca ve bir hukukçu olarak mevcut kazanımların riske atılmasını kabul etmem mümkün değildir. İfade etmek isterim ki bütün olanlara rağmen dürüstlüğün, şeffaflığın, vatan ve millet sevgisinin hala siyasette geçer akçe olduğuna ve olması gerektiğine inancımı sürdürmekteyim. Tüm bu anlattıklarım doğrultusunda İYİ Parti’mizden bugün itibarıyla istifa ediyor ve ayrılıyorum” dedi.