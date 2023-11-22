- Haberler
- Politika
- İYİ Partili Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye başvurdu
İYİ Partili Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu, dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye başvurdu
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ’Taciz’ suçlaması nedeniyle İYİ Parti Disiplin Kurulu’na sevk edilen Dikbayır, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunarak 4 ayrı iddianın soruşturulmasını istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına da dilekçe veren Dikbayır, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti. Ümit Dikbayır, başvurularına ilişkin belgeleri de paylaştı.