İYİ Partili kadınlar 'Kapı çal, gönül al' dedi
İYİ Parti Silivri İlçe Kadın Kolları, Semizkumlar Mahallesi'nde 'Kapı Çal, Gönül Al' dedi.
İYİ Parti Silivri İlçe Kadın Kolları, Kadın Politikaları Başkanları İpek Yürekli eşliğinde, geçtiğimiz günlerde yönetim kadrolarıyla beraber Semizkumlar Mahallesi'nde “Kapı Çal, Gönül Al” dediler.
İYİ Partili kadınlar, kapıları çalarak vatandaşlarla buluştu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanılğı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde partilerine destek isteyip, Genel Başkanları Meral Akşener'in selamlarını iletti.