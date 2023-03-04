İYİ Partili Tatlıoğlu: 'Ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir görüş farklılığımız yok'

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Meral Akşener’in ortak cumhurbaşkanı adayında uzlaşı metnine imza atmasına ilişkin, “Ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir görüş farklılığımız yok, yine arayışımız odur. Ortak cumhurbaşkanı adaylığına imza atmıştır ve doğrudur. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin ek hizmet binasında sürdürdüğü toplantılara katılmak üzere gelen İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2 Mart’taki son toplantıda 6 genel başkanın olurunun aranmamasının yaptıkları itirazın temel noktası olduğunu dile getiren Tatlıoğlu, “Sayın genel başkanımız bu katıldığı masadaki temel itiraz noktamız sürecin başlangıç ilkeleriyle gitmemesidir” diye konuştu.

Akşener’in Altılı Masa’da ‘anket yapılması’ ve sonucunda kim çıkarsa o kişini tek aday yapılması yönündeki teklifine itiraz edilmesinin nedenini merak ettiklerini söyleyen Tatlıoğlu, “Aday ismi ilk defa 2 Mart’taki toplantıda gündeme gelmiştir. Kamuoyunda adaylar, adaylıkları, itirazlar, destekler konuşulmuştur. Genel başkanımızın grup konuşmalarındaki çizgi bellidir. Başından beri çizgimiz bellidir. Kazanacak aday arayışı. Bunda bir sapma yok” dedi.

Tatlıoğlu, İYİ Parti’nin Türk siyasetine girdiğinde ilan ettikleri sözün arkasında olduklarını belirterek, “Buradan çok iyi sonuçlar çıkar. Milletimiz hiç endişe etmesin. Türkiye bu sistemden çıkacak ve 13’üncü cumhurbaşkanı bizim adayımız olur inşallah” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin Altılı Masa’dan ayrılmasına ilişkin de konuşan Tatlıoğlu, “Bu kamuoyunun takdirinedir. Sayın genel başkanımızın teklifi partimizin teklifi bellidir. Cevabı da bellidir ve bizim beklentimiz bu ilkelere uyulmalıdır. Bizim için parti ve şahıs meselesi, milletin meselesinin üstünde olamaz” dedi.

Tatlıoğlu, Akşener’in 2 Mart’ta yapılan Altılı Masa toplantısı sonrası yayımlanan ortak cumhurbaşkanı adayında uzlaşı metnine imza atmasına ilişkin, “Ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir görüş farklılığımız yok, yine arayışımız odur. Ortak cumhurbaşkanı adaylığına imza atmıştır ve doğrudur. Ama cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bu bir seçimi kaybetmeyi önleme hamlesidir” açıklamasını yaptı.