İYİ Partililer ve Yeniden Refah Partililer arasında pankart krizi

Kartal’da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in esnaf ziyareti sırasında Yeniden Refah Partili bir vatandaşın pankart açması üzerine kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Kartal’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in esnaf ziyareti sırasında iddiaya göre, Yeniden Refah Partili bir vatandaş pankart açmak istedi. Bunun üzerine İYİ Partililer tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Partililer birbirlerine saldırıp yumruk atmaya çalıştı. Kavgaya dahil olan bazı vatandaşların da pankart açan vatandaşa vurduğu görüldü. Olay yerinde bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Partililerin birbirinden şikayetçi olmadığı, herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı öğrenildi.