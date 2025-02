'İyilik de bereket de paylaştıkça çoğalır'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ramazan Ayı için bir beyanat yayınladıı. Başkan Balcıoğlu, Ramazan Ayı’nda ihtiyaç sahiplerini de unutmamak gerektiğini kaydetti. Oruç ibadetinin yalnızca aç kalmaktan ibaret olmadığını aktaran Başkan Balcıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Oruç ibadetinin yanı sıra, sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz bu özel günlerde; sabır, nefis terbiyesi ve maneviyatla yoksulun hâlinden anlamayı, dayanışmayı ve yardımlaşmayı bir kez daha hatırlıyoruz.”

Silivri’de kimsenin aç kalmaması adına çabaladıklarının altını çizen Başkan Balcıoğlu, “Bu mübarek ayda, komşusu açken tok yatmayan bir kültürün evlatları olarak, Silivri’de birlik ruhunu büyütmeye devam ediyor; aş girmeyen hiçbir hane kalmaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin destekleriyle gelişen Birlikte Dayanışma Marketimiz, ihtiyaç sahibi ailelerimize yalnızca gıda değil, umut, sevgi ve kardeşlik de taşıyor. Her katkınız; bir sofraya ekmek, bir çocuğun yüzünde tebessüm, yarınlara umut oluyor” ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayı boyunca Silivri Sahili Eski Festival Alanı’nda kurulacak iftar çadırından söz eden Başkan Balcıoğlu, “Ramazan Ayı boyunca, Silivri Sahili Eski Festival Alanı’nda kuracağımız iftar çadırımızda her akşam siz değerli hemşehrilerimizle buluşacağız. Ayrıca 35 mahallemizde düzenleyeceğimiz iftar programlarıyla da manevi iklimi paylaşacak, birlik ve kardeşlik sofralarımızı hep birlikte kuracağız. Öte yandan, aşevimizde kaynayan kazanlarımız, “kimseyi geride bırakmama” anlayışımızla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize sıcak yemek ulaştırmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.

“Ramazan Ayı bir paylaşım dönemidir”

Mübarek Ramazan Ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine kulak vermek gerektiğini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, şöyle kaydetti:

“Ramazan Ayı aynı zamanda iftar sofraları ve birlikte açılan oruçlarla, dostluklarımızı pekiştiren, küslükleri sona erdiren, kalplerimizi sevgiyle dolduran bir paylaşım dönemidir. Bu manevi iklimin, ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçlerde dayanışma ruhumuzu daha da güçlendireceğine inanıyorum. Zira bizler, tarih boyunca her türlü zorluğu yardımlaşma ve sevgiyle aşmış bir milletiz.

Bu ayda her birimiz, ihtiyaç sahibi komşularımızın sesine kulak verip sofralarımızı onlarla paylaşarak sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. İyilik de bereket de paylaştıkça çoğalır; Silivri’mizin bu anlamlı dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceğine gönülden inanıyorum.”

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Ayı’nızı tebrik ediyor; sofralarınızın bereketli, dualarınızın kabul, gönüllerinizin huzur dolu olmasını temenni ediyorum. Silivri’mize, ülkemize ve tüm İslam âlemine bereket, sağlık, mutluluk ve barış getirmesi dileğiyle”