İzciler Sarıkamış şehitlerini anacak

Kocaeli’de 550 izci ve liderleri, Sarıkamış şehitlerini anmak amacıyla 3 gün boyunca kamp yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik izcileri, Sarıkamış Şehitlerini anmak için 23-25 Aralık tarihinde Diriliş 1-2 kamp alanlarında program gerçekleştirecek. 200’ü kadın, 300’ü erkek olmak üzere 500 izci ve 50 izci lideri eşliğinde 3 gün boyunca kamp yapılacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün organize ettiği Kılavuz Gençlik Sarıkamış Şehitlerini Anma Kampı’nda izciler, çadırlarını kurarak ritim istasyonu, matrak oyunu, teknik iz işaretleri, balta bıçak kullanımı, ateş çeşitleri, telsiz kullanım istasyonu çalışmalarını gerçekleştirecek. Kılavuz Gençlik izcileri, aynı zamanda yürüyüş de gerçekleştirecek. Günün ilerleyen saatlerinde ise faaliyetin amacına yönelik kamp ateşi yakılacak.