İzettin yakın takipte 4-2 

Değirmenköy Stadı’nda oynanan maçta konuk ekip 41. dakikada İbrahim’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıya da etkili giren kırmızı siyahlılar 52. dakikada ilk golün sahibi İbrahim’le uzak mesafelerden skoru 2-0 yaptı. Bu golden sonra toparlanarak maça giren Çantaköy arka arkaya bulduğu gollerle skora ortak oldu: 2-2. 88. dakikada Vezir’in ortasında son haftaların golcüsü Talat durumu 3-2 yaptı. 90. dakikada yine benzer bir gole imza atan İzzettin’de Vezir Mayda’nın al da at dediği pozisyonda Talat bu ikramı geri çevirmeyince maçın skoru da ortaya çıktı: 2-4.