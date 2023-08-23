İzin dönüşü çalışanlara kırmızı halılı karşılama

İnsan kaynakları ve çalışan motivasyonu konusunda farklı uygulamaları ile dikkat çeken Panasonic Electric Works Türkiye, tatil dönüşü çalışanlara motivasyon sağlamak amacıyla sıra dışı bir karşılamaya imza attı. Organizasyon, akapella performansı, dans gösterisi ve kırmızı halı seremonisi ile çalışanlar için unutulmayacak bir anı oldu.

Son yıllarda yenilikçi İK uygulamalarıyla çalışan mutluluğunu artırmak için örnek uygulamalar hayata geçiren Panasonic Electric Works Türkiye, yıllık izinden dönen çalışanları için şirket girişine kırmızı halı serdi. Fotoğrafçılarla, tenor eşliğinde akapella performansıyla ve dans gösterisiyle karşılanan çalışanlar sıra dışı anlar yaşandı.

“İş süreçlerinde önce insan”

Panasonic Electric Works Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü Kenan Soral organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Mevcut insan kaynağımızı en önemli zenginliğimiz olarak görüyoruz. İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Ekibi olarak, çalışanların iyimserliğini ve coşkusunu artıran, herkesin parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyacağı bir şirket kültürü inşa etmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda tüm iş süreçlerimizi ‘Önce İnsan’ ilkemizden ödün vermeden yürütüyor, çalışma arkadaşlarımızın bağlılık ve mutluluğunu artırmak için fark oluşturan ve şaşırtan uygulamalar hayata geçiriyoruz. Bu yaklaşımdan hareketle son olarak yıllık izinden dönen çalışma arkadaşlarımızı kırmızı halı ve müzik eşliğinde karşıladık, ilk iş günlerinde yüzlerinde bir tebessüm olması bizleri çok mutlu etti” dedi.