İzin günündeki bekçi, polisten kaçan şüpheliyi uçarak yakaladı
Bursa'nın Hacivat Mahallesi'nde yaşanan kovalamaca filmleri aratmadı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü motosikletli şüpheli, izinde olan bir bekçinin dikkati sayesinde yakalandı. Sivil bekçi, kaçan motosikletliyi üzerine uçarak yakaladı.
Merkez Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda, kaçan şüpheliyi fark eden bekçi, hızla müdahale ederek şahsı duvara doğru ittikten sonra motordan yere düşürüp etkisiz hale getirdi. Şüpheli, ardından olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlar, izinde olmasına rağmen olaya duyarlılık gösteren bekçiyi alkışlarla tebrik etti.