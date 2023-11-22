İzinsiz aldığı elektrikli bisikletle kaldırımda bekleyen yayalara çarptı: O anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu'da arkadaşından izinsiz aldığı bir iş yerine ait elektrikli bisiklet ile yola çıkan genç, virajı alamayarak kaldırımda bekleyen yayalara çarptı.

İzinsiz aldığı elektrikli bisikletle kaldırımda bekleyen yayalara çarptı: O anlar kamerada
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Tekirdağ Çorlu’da arkadaşından izinsiz aldığı bir iş yerine ait elektrikli bisiklet ile yola çıkan genç, virajı alamayarak kaldırımda bekleyen yayalara çarptı.

Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Selim Kahya Sokak’ta ters istikametten Kumyol Caddesi’ne sapan H.T.’nin kullandığı elektrikli bisiklet, virajı alamayarak kaldırımda bekleyen yayalara çarptı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yayalar kazayı yara almadan atlatırken, elektrikli bisiklet sürücüsü H.T. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.