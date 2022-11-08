İzinsiz uçuşa bin 162 lira ceza

Bursa’da izin almadan yamaç paraşütü yapmak için çıktıkları Uludağ’da mahsur kalan iki kişiye, toplam bin 162 lira cezai işlem uygulandı.

Uludağ’ın zirvesine çıkarak yamaç paraşütü ile dönmek isteyen 2 kişi, olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuştan vazgeçti. Erol Aslantaş (47) ile Oğuz Sipahi (56), son anda paraşütle havalanmayı denedi ancak hava muhalefeti sebebiyle belli bir mesafe uçtuktan sonra kayalık alanda mahsur kaldı. Osmangazi ilçesi Büyükdeliler Mahallesi mevkisindeki kayalık alanda oldukları ihbarında bulunan 2 kişiyi kurtarmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi. 30 kişilik ekip, bölgede mahsur kalan paraşütçülere ulaşmak için köylüyle birlikte, paraşütçülerin bulunduğu bölgeye doğru yürümeye başladı. Yaklaşık 8 saatlik uğraşın sonunda 2 kişi sağ salim köy kahvesine getirildi.

Yasak olmasına rağmen izin almadan Uludağ Milli Parkı bölgesine yamaç paraşütü yapmak için giren Erol Aslantaş ile Oğuz Sipahi’ye ’Kabahatler Kanunu’na muhalefet’ suçundan 581’er lira cezai işlem uygulandı.

Bursa Valiliğince açıklanan ’Uludağ’da 2022-2023 Döneminde Uyulması Gereken Kurallar’ çerçevesinde;

"Uludağ Milli Parkı’nda 12 ay boyunca spor kulübü ve derneklerin, yürüyüş, dağcılık ve kamp faaliyetleri için gerekli müracaatları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yaptıktan sonra gerçekleştirebilecek. 12 kişiden fazla gruplar ise alan kılavuzu alması yaz-kış aylarında zorunlu hale getirilmiştir. İzinsiz yapılan etkinliklerin tespitinde ise yaptırım cezası uygulanacaktır" denildi.