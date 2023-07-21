İzmarit deyip geçmeyin

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, dikkatsizce yapılan bir davranışın hektarlarca ormanı kısa sürede yok edebildiği ifade edilerek, "Araçlarda seyir halinde iken pencereden atılan sigara izmariti orman yangınlarının bir başka sebebini oluşturuyor. Yine piknik sonrası ormanda bırakılan ya da kırılıp atılan cam şişeler güneş ışığıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangına sebep oluyor. Ayrıca yasaklanmış olan anız yakmak da yanlış davranış örnekleri arasında yer alıyor ve orman yangınlarına sebebiyet veriyor" denildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, havaların ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı uyarıda bulunuldu. Mangal, sigara ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığı, sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiğinin belirtildiği açıklamada, vatandaşlardan da bu duruma karşı çok dikkatli olmalarını istedi.

"Dikkatsizce bir davranış hektarlarca ormanı kısa sürede yok edebiliyor"

Kocaeli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, "Ormanları yangınlara karşı korumak için piknik ateşini kontrollü yakmak, ateşi tam olarak su dökerek söndürmek gerekiyor. Araçlarda seyir halinde iken pencereden atılan sigara izmariti orman yangınlarının bir başka sebebini oluşturuyor. Yine piknik sonrası ormanda bırakılan ya da kırılıp atılan cam şişeler güneş ışığıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangına sebep oluyor. Ayrıca yasaklanmış olan anız yakmak da yanlış davranış örnekleri arasında yer alıyor ve orman yangınlarına sebebiyet veriyor. Dikkatsizce bir davranış hektarlarca ormanı kısa sürede yok edebiliyor. Yangınlar her şeyden önce oksijen kaynaklarımız olan bitki örtüsünün yok olmasına neden oluyor. Orman yangınları, yangın alanından kaçma olanağı olmayan tüm canlıları; yavrularını, yuvalarını ve hatta yumurtalarını bile yakarak yok olmalarına neden oluyor. Bitkilerin tohum ve fidelerini de yok eden yangın, bitkilerin ve hayvanların doğal yaşamını tamamen kökünden kazıyarak yok ediyor. Yangın tarla ve bahçelerdeki ürünleri ev, fabrika ve atölyeleri de yakarak maddi zararlara yol açabileceği gibi insan canını da tehdit ediyor. Bu nedenle yangın oluşturacak davranışlardan özenle kaçınmak gerekiyor. Orman yangını ile karşılaşıldığında mutlaka 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verilmesi hayati önem taşıyor" denildi.