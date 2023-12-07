İZMEK kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattı

İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattı.

İZMEK kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattı.

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren İzmit Meslek Edindirme Kursları (İZMEK), 47 kurs merkezi ve 96 branş ile kadınların hem sosyal faaliyetlerini artırmak hem de meslek edindirmelerini sağlamak amacıyla hizmetlerine devam ediyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bu çerçevede İZMEK, kadınların toplumdaki okuryazarlık seviyesini de artırmak amacıyla 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma yazma kursu başlattı.