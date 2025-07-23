İzmir Adnan Menderes'te 'Sessiz Oda' hizmete açıldı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda, sese ve kalabalığa duyarlı özel gereksinimli yolcular için "Sessiz Oda" hizmete açıldı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda hayata geçirilen Sessiz Oda, otizm, Down sendromu ve serebral palsi tanısı olan bireyler için seyahat sırasında karşılaşılabilecek stres ve yoğun uyaranlara karşı sakin bir ortam sunuyor. Bu özel alan, destek ihtiyacı olan yolcuların uçuş öncesinde daha konforlu bir deneyim yaşamalarını amaçlıyor. TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, "TAV Havalimanları olarak amacımız, tüm yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak. Sessiz Oda uygulamasıyla, özel gereksinimi olan bireylerin de seyahat sürecinde kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini hedefliyoruz. Tüm yolcularımıza kapsayıcı ve erişilebilir hizmetler sunmak için çalışıyoruz" dedi. Dış Hatlar Terminali Giden Yolcu Katı hava tarafında bulunan Sessiz Oda’da, konforlu oturma alanlarının yanı sıra aktivite ekipmanları, uçuş bilgi ekranları ve bireysel kullanım için ayrı bir küçük oda yer alıyor. Sessiz Oda’dan yararlanmak isteyen yolcuların, uçuş öncesinde 0232 455 00 00 / 4505 numaralı telefon ya da [email protected] adresi üzerinden rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Alan, her özel gereksinimli yolcunun bir refakatçisiyle birlikte kullanabileceği şekilde tasarlandı ve aynı anda en fazla altı yolcuya hizmet verecek kapasitede planlandı.