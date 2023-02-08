İzmir'de belediyelerin seferberliği devam ediyor

İzmir’de Bayraklı, Selçuk, Balçova ve Menemen Belediyesi tarafından depremzede vatandaşlar için organize edilen yardımlar deprem bölgelerine ulaştırılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’daki depremlerden sonra yapılan yardım çağrılarına, İzmirli duyarlı vatandaşlardan yoğun destek geldi. İzmir’in Bayraklı, Selçuk, Menemen ve Balçova Belediyesi tarafından düzenlenen kampanyalarla deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım seferberliği başlatıldı. Bayraklı; sağlık çalışanı, Menemen; iş makinası, Balçova Belediyesi temel ihtiyaç malzemeleri gönderirken; Selçuk Belediyesi ise özellikle çocuklar için gıda malzemeleri toplamak için kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

Bayraklı’nın sağlık personelleri Hatay’da

İzmir’in Bayraklı Belediyesi son 48 saatte; 43 bin giyim eşyası, 30 bin bebek bezi, 1000 bebek maması, 100 bebek bakım ürünü, 27 bin hijyen malzemesi,10 bin battaniye/ yorgan, 22 bin gıda ürünü, bine yakın ısınma malzemesi ve ev gereçleri, 488 aydınlatma malzemesi, 659 çift ayakkabı ve 7 çadır deprem bölgesine ulaşması için yola çıkarıldı. Öte yandan belediyeye ait tam teçhizatlı bir ambulans da acil tıp teknikerleriyle birlikte, kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Hatay’a gönderildi.

Menemen Belediyesi iş makinalarını yola çıkardı

Yüzyılın en büyük yıkımı olarak nitelendirilen depremleri değerlendiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Türk milleti acılarla yoğrulmuş, zorlukları aşarak büyümüş ve her zorluktan sonra birbirine daha çok kenetlenmiş bir millettir. Bu gerçeği yaşadığımız afetten sonra bir kez daha gördük. Vicdanlarımız ve kalplerimiz titreyerek depremzede vatandaşlarımıza yardım amacıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yardım tırlarımız ve iş makinelerimiz dün akşam afet bölgesine doğru yola çıktı. İnşallah yardımlarımızı kazasız belasız afet bölgesine ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Balçova Belediyesi konteyner eksikliği için seferber oldu

Deprem Bölgesi’ndeki en büyük ihtiyaçlardan birinin kapalı barınma alanı olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Biz bu eksikliği gidermek için konteyner temin etmeye başladık. İlk Etapta 4 barınma amaçlı konteyner içinde yardım malzemeleri ile birlikte 2 tır halinde Malatya’ya hareket etti. Bir yardım malzemesi Tırımız da Adıyaman’a ulaşmak üzere yola çıktı. Bu akşam Kahramanmaraş’a 8 adet içi yardım malzemesi dolu konteyner gönderiyoruz. Gün birlik günüdür diyerek yardım malzemesi getiren ve malzemelerin hazırlanarak deprem bölgesine götürülmesine yardımcı olan Balçova Halkı’na teşekkür ediyorum” dedi.

Selçuk Belediyesi çocuklar için kampanya başlattı

Selçuk Belediyesi; depremden etkilenen bebeklere bez ve mama ulaştırmak isteyen vatandaşların www.gidadayanismasi.org adresi üzerinden destek verebileceğini açıklarken, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; konu ile ilgili olarak tüm vatandaşlara bir çağrıda bulunarak, “Depremin ilk saatlerinden bu yana Selçuk, halkı ile esnafı ile kenetlendi, birlik oldu. Şimdi Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışmamızı bölgeye de kanalize etmek istiyoruz. Depremden en çok etkilenen çocuklar, özellikle de bebekler. Bebeklerimizin acilen bez ve mamaya ihtiyaçları var. Tüm Efes Selçuk’u, sesimizi duyan herkesi Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması bebekler için bez ve mama desteğine bekliyoruz” dedi.