İzmir'de lastik bayisindeki yangına müdahale sürüyor

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir lastik bayisinin deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, alevlerin yakınlardaki bir benzin istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangın, akşam saatlerinden Pınarbaşı Mahallesi Kemalpaşa Caddesi’nde bulunan bir lastik bayisinin deposunda çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangında herhangi bir yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, alevlerin yakınlardaki bir benzin istasyonuna sıçramaması için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.