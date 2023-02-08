İzmir'den deprem bölgesine en anlamlı yardım

2020’de İzmir depremini yaşayan depremzedeler, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara sebep olan depremde mağdur olan vatandaşlara yardım kampanyası düzenledi. İzmir depreminde kızını kaybeden anne de yardıma koşarken, İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, evlerinde ne varsa yarısını deprem bölgesine gönderdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık iki deprem sonrasında İzmir’den deprem bölgesine yardımlar sürüyor. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) öncülüğünde, İzmir Kahramanmaraşlılar Derneği ve İzmir Uşaklılar Derneği’nin organize ettiği yardım kampanyasına büyük destek sağlandı. 30 Ekim 2020 günü İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler de yardım için harekete geçti. Kendileri de depremzede olan İzmirli vatandaşlar, deprem bölgesindeki vatandaşlar için gıda, su, bebek bezi, bebek maması, hijyen malzemeleri, giyecek ve ısınma eşyaları toplayarak tıra yükledi. Evlerinde ne varsa yarısını Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremzedelere gönderdiklerini söyleyen İzmirli depremzedeler, bölgedeki vatandaşların acılarını paylaştıklarını dile getirdi.

"İzmirli depremzedeler mağduriyetlerini unuttu"

İzmirli depremzedelerin mağduriyetlerini bir kenara bırakarak evlerinde ne varsa yarısını gönderdiğini söyleyen İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Özkan, yardımların devamının da geleceğine vurgu yaptı. Özkan, "İzmir depreminde çocuklarını, ailesini kaybeden depremzedelerimizle bu organizasyonu düzenledik. Orada depremin ardından mağdur olan vatandaşlarımızın neye ihtiyacı olduğunu, neler hissettiğini en iyi bilenler bizleriz. Daha sonra Kahramanmaraşlılar ve Uşaklılar Derneği yöneticileriyle böyle bir yardım organizasyonu düzenlemeye karar verdik. Şu anda bir tır yardım malzemesi yüklendi ve yola çıkacak. Kısmet olursa devamı da gelecek. İzmirli depremzede vatandaşlarımız ve dernek üyelerimiz, evlerinde ne varsa yarısını yüklediler bu tırlara. Alın yazılarımız ortak, yaşanmışlıklarımız ortak. Henüz kendisi de evinde oturamayan, kirada oturan, İzmir depreminin travmasını atlatamayan depremzedelerimiz, mağduriyetlerini bir kenara bırakarak evinde ne varsa yarısını oraya gönderdi. Bu bizim için bir şereftir" dedi.

"Kaybettiğim evladımın yerine koydum"

30 Ekim depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Aslı Taner’in annesi Arzu Taner de yardım kampanyasına büyük katkı koyan isimlerden oldu. Taner, depremzede çocukları kendi evladının yerine koyduğunu belirterek, "Ben Kahramanmaraş merkezli depremi ilk duyduğum andan itibaren İzmir Depremi’nde yaşadığım şeyleri yeniden yaşıyorum sanki. Benim çocuğumun cansız bedeni depremden 5 gün sonra bulunabilmişti. O binada beton namına hiç bir şey yoktu, sanki kerpiçten yapılan bir binaydı. Şimdi o bölgedeki depremde de yıkılan binaların yanında yıkılmayan binaları da görüyoruz. Bu duruma sebep olan suçluların en ağır cezaları almasını istiyoruz. Bu depremde de acılarım tazelendi. İnşallah yardımlarımız yerine ulaşır. Ben de herkes gibi yardıma koşturdum. Arkadaşlarıma da söyledim. Ne varsa hepsini kolilere koyup deprem bölgesine göndermek için kamyonlara yükledik. Oradaki depremi de gördüğümüzde, özellikle tüm çocukları ve gençleri kendi evladım yerine koydum; aklıma hep kaybettiğim çocuğum geldi" açıklamasında bulundu.

Dernek yöneticilerinden İzmirlilere teşekkür

Yardım kampanyasına gösterdiği ilgiden dolayı İzmirlilere teşekkür eden İzmir Kahramanmaraşlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Pınar, "Biz de hem buradan hem de Kahramanmaraş’taki dernek üyelerimiz ve akrabalarımızla organize olduk. Yardımların oraya gitmesini düzenli organize etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada kolileri yüklediğimiz esnada bir amcamız gelerek ne yaptığımızı sordu. Depremzedelere yardım topladığımızı öğrenince de cebinde ne kadar parası varsa hepsini bağışladı. İzmir’de herkes elinden geldiği kadar yardım ediyor, tüm İzmir halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. İzmir Uşaklılar Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Yalçın ise, "Çok büyük bir deprem faciasını yaşadık maalesef. Biz İzmir depreminde de buradaydık, burada da vatandaşlarımızın yanında olduk. Böyle bir durumda STK’lar olarak bir arada olmamız çok önemliydi. Yardımların devamı da gelecek, böyle halkına nasıl daha fazla destek oluruz diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz" sözlerine yer verdi.

Yardım malzemesi yüklü tır, deprem bölgesi Kahramanmaraş’a gitmek üzere yola çıktı.