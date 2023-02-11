İzmir'e gelen depremzede, o anları gözyaşlarıyla anlattı

Yatalak annesi ve diyaliz hastası ablası ile birlikte depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinden İzmir Çeşme’ye gelen ve Çeşme Belediyesi ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği yardımları otele yerleştirilen Orhan Kara, deprem anında yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Çeşme Belediyesi, Çeşme Turistik Otelciler Birliği ve AFAD’ın koordinasyonu ile depremzedelere Çeşme’deki otellerde bin yatak ayrılırken, Çeşme’nin konuğu olan depremzedeler de gelmeye başladı. İskenderun’dan yatalak annesi, diyaliz hastası ablası ile birlikte toplam 6 kişi geldiklerini belirten depremzede Orhan Kara, Çeşme Belediyesi’nin yardımıyla Pırıl Otel’e yerleştirildiklerini söyledi. Deprem anında yaşadıklarını ve çaresizliğini anlatan depremzede Kara, gözyaşlarını tutamadı.

Korku dolu anları anlattı

Depremzede Kara, o anları şöyle anlattı:

"Depremden hemen 1-2 dakika önce tuvalete gitmek için uyanmıştım. Aniden deprem oldu. Yere düştüm. Koltuğa tutundum. Eşyalar devrilmeye başladı. Bir dakikadan fazla çok şiddetli sallandık. Ev yıkıldı yıkılacak gibi sallanıyordu. Deprem biter gibi oldu. ’Allah’a şükürler olsun’ diyordum ki, daha şiddetli sallanmaya başladık. Evdeki her şey devrildi. Bir dakikadan fazla sallandık. ’Yeter artık’ ’Yeter artık’ diyordum. Annem yatalak. Alsam tek başıma götüremem. 4 kişi lazım. İnsan annesini bırakır mı? Korktuk ve çaresizce evden dışarı koştuk. Deprem geçince tekrar eve çıktım. Komşuların da yardımıyla annemi sekizinci kattan aşağı indirdik. Garajdan arabamı çıkardım. Arabaya bindik. Binalar üzerimize yıkılmasın diye oradan uzaklaştık."

Depremin ardından aracıyla İskenderun’dan ayrıldığını anlatan Kara, "Ablam diyaliz hastasıydı. Diyalize girmesi gerekiyordu. İskenderun’daki hastane zarar görmüş. Mecburen Adana’ya gittik. Hastanede ablam diyalize girdi. O arada Çeşme’deki hastaneyi aradım. Diyaliz olduğunu öğrenince Çeşme’ye geldik. Çeşme Belediyesi’ne başvurduk. Bize yardımcı oldular. Bizi Pırıl otele yerleştirdiler. Bize çok yardımcı oldular. Biz 6 kişi Çeşme’ye geldik. Bu akşam abim de yanımıza gelecek. Annem yatalak olduğu için bakıma ihtiyacı var. Çeşme Belediyesi’nden o konuda da yardım istedik. O konuda da yardımcı oldular. Evde Bakım Hizmeti veriyorlarmış. Gelip anneme bakıyorlar" diye konuştu.

Son parasıyla yatalak annesine yürüteç aldı

Annesinin kısa bir süre önce ameliyat olduğunu, 10 gündür banyo yapamadığını, banyo yapabilmesi için tekerlekli yürütece ihtiyacı olduğunu belirten depremzede Kara, "Çeşme’de medikal aletler satan bir yere gittim. Deprem bölgesinden geldiğimizi, annemin yatalak olduğunu, tekerlekli yürütece ihtiyacımız olduğunu söyledim. 2 bin lira olduğunu söyledi. Yanımda 600 lira vardı. ’Kardeş, 600 liradan başka param yok. Annem için de yürüteci almak zorundayım. Kalan borcumu mutlaka getirir, veririm. Çaresizim’ dedim. Kendimi tutamadım. Gözlerim yaşardı. Halimi görünce, ’tamam’ diyerek yürüteci verdi. ’Borcumu getireceğim, söz’ dedim" diyerek yaşadığı çaresizliği anlattı.

Deprem sonrasında evlerinden hiçbir şey alamadan İskenderun’dan ayrılan Kara, Çeşme Belediyesi’nin depremzedelerin giysi ihtiyaçlarının Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası’nda karşılandığını öğrenince, Alaçatı’ya giderek, ailesinin giysi ihtiyaçlarını karşıladı. Depremzede Orhan Kara, konaklama, yeme içme ve giysi ihtiyaçlarının karşılanması nedeniyle Çeşme Belediyesi’ne ve otel sahibi Veysi Öncel’e minnettar olduklarını ifade etti.