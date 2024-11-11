İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hayatını kaybetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hayatını kaybetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hayatını kaybetti.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İzmir’in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kardeş hayatını kaybetti.

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