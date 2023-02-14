İzmir'in üniversitelerinde deprem acısı: 39 vefat

Kahramanmaraş merkezli olan ve 31 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği iki büyük depremde, İzmir’deki üniversitelerde eğitim gören 39 öğrenciden acı haber geldi.

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde 31 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken 90 bini aşkın kişi de yaralandı. Depremde İzmir’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören toplam 39 öğrenci de hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Depremde Ege Üniversitesinden 8, Dokuz Eylül Üniversitesinden 12, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden 5, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden 4, İzmir Bakırçay Üniversitesinden 5, İzmir Demokrasi Üniversitesinden 2 öğrenci, vakıf üniversitelerinden İzmir Ekonomi Üniversitesinden 1, Yaşar Üniversitesinden 1 ve İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulundan 1 öğrenci olmak üzere toplam 39 öğrencinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.