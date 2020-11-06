banner3088

Deprem fırsatçılarına devlet engeli

İzmir Valisi deprem fırsatçılarına yönelik Twitter hesabından uyarıda bulundu.

Deprem fırsatçılarına devlet engeli

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter hesabından duyurdu:

“Depremzede vatandaşlarımızın taşınmalarında kullanacakları asansör rayici belirlenmiş olup bunun dışında talepte bulunanların Valiliğimize bildirilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır.”

Asansör kurulumu ile bir dairenin boşaltılması : 350 TL
Asansör kurulumu ile kısmi daire boşaltılması : 175 TL 

Talep edilen ücretler 2000 - 2500 TL idi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Ersoy: “Kültür sanatı tekrar harekete geçirmek...
Bakan Ersoy: “Kültür sanatı tekrar harekete geçirmek...
  1. POLİTİKA

banner3196

banner3552

banner3197