Deprem fırsatçılarına devlet engeli

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter hesabından duyurdu:
Asansör kurulumu ile bir dairenin boşaltılması : 350 TL
Asansör kurulumu ile kısmi daire boşaltılması : 175 TL
Talep edilen ücretler 2000 - 2500 TL idi
İzmir Valisi deprem fırsatçılarına yönelik Twitter hesabından uyarıda bulundu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter hesabından duyurdu:
Asansör kurulumu ile bir dairenin boşaltılması : 350 TL
Asansör kurulumu ile kısmi daire boşaltılması : 175 TL
Talep edilen ücretler 2000 - 2500 TL idi