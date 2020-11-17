İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de alınan kararlarla ilgili yaptığı paylaşımda, "Artan salgının önüne geçmek için ek önlemler alıyoruz. Yarından itibaren halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine ara veriyoruz. Teleferik tesisleri, Doğal Yaşam Parkı, Grand Plaza'nın işlettiği tüm restoran ve kafeler, Meslek Fabrikası'nın kursları bir süre kapalı kalacak" sözlerine yer verdi.
İzmir Büyükşehir'den korona virüs kararları
İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüs vakalarında artış nedeniyle önemli kararlar aldı. Karara ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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