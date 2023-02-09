İzmirli firmadan deprem bölgelerine 700 ton akaryakıt desteği

İzmir Aliağa’da bulunan bir firma, deprem bölgelerine akaryakıt desteği sağladı. 700 ton akaryakıt taşıyan tankerlerin bir kısmı bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketlerinin yaralarını sarmak için düzenlenen yardım kampanyaları sürerken, İzmir Aliağa’da bulunan bir firma da önemli bir destek adımı attı. Firmanın organizasyonuyla 28 tanker, deprem bölgelerinin akaryakıt ihtiyacını karşılamak üzere AFAD’a bağışlandı. İlk 5 tanker bölgeye hareket ederken, diğer 23 tanker ise AFAD’ın ihtiyaç listesine göre belirlenen adreslere ulaştırılacak. AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen illere toplamda 700 ton akaryakıt desteği sağlanacak.

Yakıt yardımında bulunan firmanın yönetim kurulu başkanı Şenol Bartın, “Acımız çok büyük. Ülkemizin dayanışma ve beraberlik duygusuyla yaraları en kısa sürede saracağını umut ediyoruz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızla ilgili sevindirici haberler gelmesi için dua ediyoruz” dedi.