İzmit Başaran Camii meydanı yenilendi

İzmit Başaran Camii meydanı baştan sona yenilenerek modern, estetik ve kullanışlı görünüme kavuştu. Alan hem ibadet hem de dinlenme için konforlu bir yaşam alanına dönüştü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ibadethanelerin inşası, bakımı ve onarımına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların huzur içinde ibadet edebilmelerini sağlamak amacıyla yürütülen bu çalışmalar kapsamında İzmit Başaran Camii meydanı baştan sona yenilendi. Tamamlanan projeyle birlikte İzmit Başaran Camii çevresi estetik, güvenli ve kullanışlı görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yapım Şube Müdürlüğü kontrolünde tamamlanan projede 2 bin 50 metrekarelik alan düzenlendi. Proje kapsamında 850 metrekare rustik mermer ve bazalt zemin kaplaması yapılarak alan estetik ve dayanıklı hale getirildi. Ayrıca meydanda 200 metrekarelik yeni yeşil alan oluşturuldu.

Alan hem dinlenme hem de sosyalleşme imkanı sunan modern bir yaşam alanına dönüştürüldü

Meydan çevresine yapılan 55 metre uzunluğundaki istinat duvarı, 45 metre hatıl, 150 metre ferforje korkuluk ve 6 metre sürgülü kapı, alanın hem güvenliğini artırdı hem de estetik bir görünüm kazandırdı. Su tahliyesi için 2 metre yağmur suyu ızgarası, 90 metre yağmur suyu hattı ve 8 yağmur suyu ızgarası yapılarak altyapı güçlendirildi. Ayrıca cami girişindeki 120 metrekarelik alanın su yalıtımı sağlanarak mermer kaplama ile dayanıklılığı artırıldı. Alan genelinde hem mevcut hem de yeni yapılan duvarlar boyanarak estetik bir görünüme kavuşturuldu. Vatandaşların konforunu ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, meydan ve yeşil alan içerisine 20 ağaç, 5 kamelya, 4 piknik masası, 8 bank ve 10 çöp kovası yerleştirdi. Böylece alan hem dinlenme hem de sosyalleşme imkânı sunan modern bir yaşam alanına dönüştürüldü.