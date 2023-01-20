İzmit Belediyesi 2023 yılı hedeflerini masaya yatırdı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte 2022 yılı hizmet ve faaliyetlerini değerlendirildiği, 2023 yılı hedefleri üzerine planlamaların yapıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, gerçekleştirdikleri toplantı ile 2022 yılını değerlendirirken 2023 yılı hedefleri üzerine de konuştu. Toplantıya Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve müdürlükte görevli sosyal hizmet uzmanları katılım sağladı. Toplantıda 2022 yılının istatistikleri detaylıca incelenirken 2023 yılında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün hizmet çerçevesindeki dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetler, yeni projeler ve devam eden hizmetleri kalitesi ve etkinliğini arttırmaya yönelik konularda görüş alışverişi yapıldı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yapılan toplantıda yeni yılda özellikle dezavantajlı grupların karşılaşabileceği riskleri de ön görerek hazırladığı ihtiyaçlar ve alınacak aksiyonlara yönelik planları paylaştı. İzmitli vatandaşların üstün yararı ve refahının arttırılmasına yönelik projelerin 2023 yılında faaliyete geçeceği toplantının odak noktası oldu.