İzmit Belediyesi Adıyaman'daki konteyner yaşam alanını tamamladı

İzmit Belediyesi, Adıyaman’da 126 konteynerden oluşan yeni bir yaşam alanı oluşturdu. Konteyner kentte incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Burası altyapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla, eğitim ve kreş gibi hizmetleriyle birlikte hizmet sunacak önemli bir konteyner kent" dedi.

Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki yardım çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Adıyaman’daki yaşam alanlarına bir yenisini daha ekliyor. Depremden en fazla etkilenen illerden Adıyaman’da mart ayında kıl çadırlarla yaşam olanı oluşturan İzmit Belediyesi, şimdi de konteyner kenti tamamladı. İzmit Belediyesi, 126 konteynerlik yeni yaşam alanında da depremzedelere hizmet verecek.

Çalışmaları yerinde incelemek için Adıyaman’a giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de, çadır kentteki vatandaşların taleplerini dinledi. Daha sonra konteyner kentte son aşamasına gelinen çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Hürriyet, incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

"126 konteynerle birlikte burada daha fazla aileye hizmet verebileceğiz"

Yaraları sarmaya çalıştıklarını belirten Hürriyet, "Hem Kahramanmaraş hem Adıyaman hem de Hatay’da yaşam alanları, aşevleri kurduk. Sosyal destek hizmetleri götürebileceğimiz alanlar oluşturduk. Bunu da birçok paydaşımızla birlikte gerçekleştirdik. Özellikle Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, İnner Wheel Türkiye Derneği, Bilgi Üniversitesi ve daha birçok kurumla yaşam alanlarında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda da Adıyaman’da daha önce kurduğumuz kıl çadırlardan oluşan yaşam alanından sonra ikinci yaşam alanı projesindeyiz. Yenimahalle bölgesinde kurduğumuz konteyner kent alanındayız. Artık sonuna geldik ve yerleşmeye hazır halde. Burası oldukça büyük bir konteyner kent alanı. Hemen yanımızda İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu konteyner kent alanı var. Altyapısıyla, sosyal donatı alanlarıyla, eğitim ve kreş gibi hizmetleriyle birlikte hizmet sunacak önemli bir konteyner kent alanı burası. Adıyaman’da kurduğumuz çadır kentimizde kalan depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek taleplerini dinledik. O ailelerin daha iyi koşullarda yaşamaları için uğraşıyoruz. 126 konteynerle birlikte burada daha fazla aileye hizmet verebileceğiz" dedi.