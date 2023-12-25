İzmit Belediyesi afet bölgesinde kurduğu poliklinikte hasta kabulüne başladı

İzmit Belediyesi afet bölgesi Adıyaman’da oluşturduğu kadın doğum polikliniğinde ilk hastaları kabul etmeye başladı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından afet bölgesi için tüm imkanlarını seferber eden İzmit Belediyesi, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta kurduğu çadırkentlerle depremzede vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hızla hareket etmişti. Kurmuş olduğu çadırkentlerdeki yerleştirmelerini sosyal hizmet uzmanları eşliğinde yapan İzmit Belediyesi, sağlık, kadın-doğum, çocuk oyun, psikososyal destek ve eğitim temelli çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ve İzmit Belediyesi ortaklığında kurulan Mor Yerleşke içerisinde ayrıca kadın doğum polikliniği oluşturuldu. İç ekipmanları tamamlanan kadın doğum polikliniği her ayın belirli günlerinde depremzede kadınlara ve gebelere sağlık hizmeti sunuyor. İlk hasta kabulünü gönüllü olarak Opr. Dr. Mehmet Salıcı gerçekleştirdi.

Op. Dr. Mehmet Salıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman merkezde konteyner kentte yapımı tamamlanan kadın doğum polikliniğinde ilk hastalarımızın muayenelerini gerçekleştirdim, danışmanlık hizmeti verdim. İnşa edilme sürecinin başından itibaren İzmit Belediyesi, Sümeyye ebe ve AFAD ile birlikteydik, eksiklikleri tamamladık ve sonunda bitti. Adıyaman ilimizde konteyner kentlerdeki tek kadın doğum polikliniği olma özelliğini taşıyor. Bundan sonra ayın belirli günlerinde gönüllü olarak bu poliklinikte konteynerde yaşayan kadın hastalarımızla buluşacağız. Bu şehri ve insanlarını seviyor, önemsiyorum" dedi.