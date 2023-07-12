İzmit Belediyesi Aquapark'ı yeni sezona kapılarını açtı

Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan İzmit Belediyesi Aquaparkı, sıcak yaz günlerinde vatandaşlara eğlence dolu anlar yaşatmak için kapılarını yeniden açtı.

Kocaeli’nin ilk aquaparkının çeşitli bölgelerinde, her yaşa ve ilgiye hitap eden farklı su oyunları ve kaydıraklar bulunuyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar, Aquapark’ta eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşama şansına sahip oluyor. Bu hafta itibariyle kapılarını açan Aquapark, hafta içi ve hafta sonu 11.00-18.30 arasında vatandaşlara hizmet verecek.