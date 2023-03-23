İzmit Belediyesi ekipleri, sel bölgesinde aralıksız çalışıyor

Depremin ardından sel felaketi sebebiyle Adıyaman’ın Tut ilçesine giden İzmit Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İzmit Belediyesi ekipleri, Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen sel felaketi sebebiyle bölgedeki çalışmalara destek olmaya devam ediyor. 9 personel ve 6 araçla Adıyaman’ın Tut ilçesinde temizlik ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler son olarak Zübeyde Hanım 1. Cadde’de su tankeri ile yıkama çalışması gerçekleştirdi. Bölgede bulunan ekipler, vatandaşların taleplerine kayıtsız kalmayarak sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlıyorlar. Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Yayla Sokak’ta bulunan ve çamurla kaplanan yolları da kepçe yardımıyla temizleyerek kullanıma açtı.