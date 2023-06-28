İzmit Belediyesi, iki günde 2 bin tondan fazla çöp toplayarak rekor kırdı

İzmit Belediyesi, iki günlük süreçte cadde ve sokaklardan 2 bin tonun üzerinde çöp ve atık toplayarak bugüne kadarki en yüksek miktara ulaştı.

Tüm cadde ve sokaklarda çöp ve atık toplama çalışmalarına 7 gün 24 saat devam eden İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai harcadı. Ekipler, İzmitlilerin bayramlarını en hijyenik şartlarda geçirmeleri adına aralıksız şekilde çalışıyor. Daha yaşanılabilir İzmit için çalışmalarını sürdüren temizlik işleri müdürlüğü, geçtiğimiz iki günde 2 bin tondan fazla çöp ve atık toplayarak bugüne kadarki en yüksek miktara ulaştı. Ekipler, 4 günlük Kurban Bayramı sürecinde de çöp konteynerlerine atılan kurban atıklarının toplanması ve sokakların yıkanması gibi çalışmalarıyla İzmit’i temiz ve hijyenik tutmaya devam edecek.